Експорт продуктів харчування збільшився на 22%

За січень-жовтень 2017 року експорт зріс 22%, порівняно із відповідним періодом 2016 року і склав майже 2,3 млрд доларів

Експорт продуктів харчування українських виробників за 10 місяців 2017 року зріс на 22%, порівняно із відповідним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на Центр підтримки експорту при УСПП.

“Експорт готових харчових продуктів українських виробників за січень — жовтень поточного року зріс на 22%, порівняно із відповідним періодом 2016 року і склав майже 2,3 млрд доларів”, — йдеться у повідомленні.

Основними експортними позиціями стали:

— залишки і відходи харчової промисловості (848 млн дол.);

— цукор та кондитерські вироби з цукру (345 млн дол.);

— тютюн та його промислові замінники (284 млн дол.);

— готові продукти із зерна (249 млн дол.);

— алкогольні і безалкогольні напої та оцет (169 млн дол.).

Найбільші темпи приросту за 10 місяців поточного року продемонстрували:

— цукор та кондвироби (64%);

— готові продукти із зерна (49%);

— алкогольні і безалкогольні напої та оцет (31%).

Зазначається, що помірним, але позитивним трендом став приріст експорту продуктів з м’яса та риби — на 10%, при тому, що у грошовому вимірі загальний експорт по цій позиції поки що знаходиться на досить невеликій позначці у 12 млн доларів.

Експерти Центру наголосили, що позитивна динаміка зростання експорту вітчизняних товарів говорить про те, що експорт готової продукції за підсумками 2017 року сягне 2,4−2,6 млрд доларів.

Ключовими товарами вітчизняного експорту готової продукції стали:

— макуха (33% всього експорту);

— цукор та вироби з нього (10%);

— цигарки (10%);

— алкогольні та безалкогольні напої (8%);

— продукти переробки овочів (6%);

— шоколад (5%).

Експорт української продукції протягом 10 місяців здійснювався в 174 країни світу.

За даними Центру, найбільшим попитом іноземних торговельних мереж стабільно користуються томатні пасти та кетчупи, натуральні соки, бутильована олія, цукор, мед та кондитерські вироби тощо.