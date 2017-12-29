Мінагро прокоментував підтримку агросектора в 6,3 мільярда на 2018 рік

У міністерстві оцінили підтримку уряду, і готові виправдати сподівання, та виконати поставлені задачі

Безпрецедентно висока підтримка агрогалузі від Уряду України у 6,3 млрд гривень на 2018 рік має стати запорукою нових спільних звершень, повідомляє Укрінформ.

На цьому наголошується у вітанні керівництва Мінагрополітики з новорічними святами, що оприлюднене на сайті відомства.

"Попереду багато викликів, тож безпрецедентно висока підтримка галузі від уряду у 6,3 млрд гривень на 2018 рік має стати запорукою наших нових спільних звершень", — йдеться у поздоровленні.

Підбиваючи підсумки року, фахівці АПК підкреслюють, що аграрна галузь України залишається провідною ланкою країни, визначаючи її соціально-економічний розвиток, забезпечуючи продовольчу безпеку, формуючи імідж лідера на світовій арені.

"Ми збираємо високі врожаї, займаємо лідируючі позиції на світовому ринку продовольства, дбаємо не лише про кількісні, але і якісні показники, турбуємося, щоб у кожного українця був хліб та до хліба", — говориться у привітанні.