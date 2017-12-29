Bloomberg: акції українських компаній зазнали найбільше зростанн серед фондових індексів

Також в категорії інвестицій у сировинні активи цього рейтингу найбільш вигідними були вкладення у паладій

Серед фондових індексів найбільше зростання в 2017 році показав український UX (+80%). Про це свідчить рейтинг активів, складений експертами агентства Bloomberg, передає РБК-Ураїна.

Як пояснюють автори рейтингу, це пов'язано з надіями на відновлення економіки України та масштабним "змаганням" інвесторів на ринках, що розвиваються.

За даними дослідження, проведеного експертами агентства, також істотно зросли фондові індекси Казахстану (+64%) та Монголії (+63%).

Серед валют, найбільш прибутковими стали інвестиції в кріптовалюти, які принесли їх власникам до 6000% прибутку, однак побоювання інвесторів з приводу надійності цих вкладень залишаються досить сильними.

Що стосується нецифровых валют, то найбільш прибутковим виявився мозамбіцька метикал. Варто зазначити, що 12 років тому валюта Мозамбіку вважалася самою слабкою в світі (пізніше це "звання" отримав зімбабвійського долара), курс якого до долара США за 2017 рік виріс на 21%. Друге місце в списку найбільш вигідних для інвестицій валют поділили чеська крона і польський злотий, курси яких піднялися на 18%.

В категорії інвестицій у сировинні активи найбільш вигідними були вкладення у паладій. Вартість цього металу, вживаного в ювелірній справі та системах контролю вихлопних газів, за рік зросла на 54%, з 680 доларів до більш ніж 1060 доларів. На 29% зросли за рік ціни на мідь і алюміній, що експерти Bloomberg пов'язують з поліпшенням прогнозів по економіці по всьому світу і очікуваннями зростання споживання кольорових металів. У той же час інвестиції у природний газ і продовольчі активи (цукор, кава, соєві боби) принесли збитки.