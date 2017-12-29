Нацбанк змінив процедуру розгляду документів організацій платіжних систем

НБУ прийняла постанову № 139, що передбачає зміну підходів до розгляду документів платіжних систем, їх учасників та операторів послуг

Національний банк України оновив порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 21.12.2017 № 139 "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, повідомляє прес-служба НБУ.

«Постанова № 139 передбачає зміну підходів до процедури розгляду Національним банком документів платіжних організацій платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури», — йдеться в повідомленні.

Постанова також передбачає доповнення переліку документів, які подаються до Національного банку для отримання дозвільних документів анкетою, яка передбачає розкриття інформації про заявника, його фінансовий стан, фінансові зобов'язання, ділову репутацію; інформацію про керівників юридичної особи, відносини заявника з іншими особами.

Документом закріплена можливість сумісності платіжних систем: двох внутрішньодержавних платіжних систем, міжнародної платіжної системи-резидента з міжнародною платіжною системою-резидентом/нерезидентом, внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом з міжнародною платіжною системою-резидентом (за умови, що переказ коштів за участю цих систем здійснюється виключно на території України).