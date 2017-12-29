Нацбанк змінив процедуру розгляду документів організацій платіжних систем

Національний банк України оновив порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, повідомляє Укрінформ.
Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 21.12.2017 № 139 "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, повідомляє прес-служба НБУ.
«Постанова № 139 передбачає зміну підходів до процедури розгляду Національним банком документів платіжних організацій платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури», — йдеться в повідомленні.
Постанова також передбачає доповнення переліку документів, які подаються до Національного банку для отримання дозвільних документів анкетою, яка передбачає розкриття інформації про заявника, його фінансовий стан, фінансові зобов'язання, ділову репутацію; інформацію про керівників юридичної особи, відносини заявника з іншими особами.
Документом закріплена можливість сумісності платіжних систем: двох внутрішньодержавних платіжних систем, міжнародної платіжної системи-резидента з міжнародною платіжною системою-резидентом/нерезидентом, внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом з міжнародною платіжною системою-резидентом (за умови, що переказ коштів за участю цих систем здійснюється виключно на території України).