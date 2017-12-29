В Україні ліквідовано ще один банк

НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії у "Кредит Оптима Банк"

Національний банк відкликав банківську та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ПАТ "Кредит Оптима Банк", інформує Економічна Правда.

Відповідне рішення правління НБУ прийняло 28 грудня, передає прес-служба регулятора.

Як відзначають в НБУ, цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

"Кредит Оптима Банк" — четвертий банк, який прийняв таке рішення.

Національний банк за аналогічною процедурою вже відкликав ліцензії у ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк" і ПАТ "Промислово-фінансовий банк".