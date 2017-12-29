Нафта подовжує зростати в ціні

Данні про зниження запасів нафтопродуктів в США, а також через пошкодження нафтопроводу в Лівії ціни на еталонні марки нафти знову піднялись

Світові ціни на нафту вранці останнього торгового дня 2017 року зростають після виходу даних Міненерго США про тижневе зниження обсягу запасів “чорного золота” в країні, свідчать дані торгів, передає Фінанси.ua.

Станом на 6.19 за Києвом вартість березневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,60%, до 66,56 долара за барель, ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,67%, до 60,24 долара за барель.

У четвер увечері міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 22 грудня, знизилися на 4,6 мільйона барелів, до 431,9 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували менш значного зниження запасів — на 3,97 мільйона барелів, до 432,53 мільйона барелів.

При цьому, за даними відомства, запаси бензину в США зросли на 0,6 мільйона барелів, або на 0,3% — до 228,4 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання показника на 1,3 мільйона барелів.

Крім того, учасники торгів продовжують стежити за ситуацією з нафтопроводом в Лівії, який постраждав від вибуху у вівторок. Інженерні служби лівійської нафтової компанії Al-Waha продовжують роботи з відновлення нафтопроводу, на яке, як передбачалося спершу, буде потрібно кілька днів.

Водночас, як вважають аналітики JBC Energy, думку яких наводить агентство Рейтер, перебої в роботі лівійського трубопроводу “не чинять сильного впливу на експорт”.