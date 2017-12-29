Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Пятница, 29 декабря 2017 09:39

Нафта подовжує зростати в ціні

Нафта подовжує зростати в ціні

Данні про зниження запасів нафтопродуктів в США, а також через пошкодження нафтопроводу в Лівії ціни на еталонні марки нафти знову піднялись

Світові ціни на нафту вранці останнього торгового дня 2017 року зростають після виходу даних Міненерго США про тижневе зниження обсягу запасів “чорного золота” в країні, свідчать дані торгів, передає Фінанси.ua.

Станом на 6.19 за Києвом вартість березневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,60%, до 66,56 долара за барель, ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,67%, до 60,24 долара за барель.

У четвер увечері міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 22 грудня, знизилися на 4,6 мільйона барелів, до 431,9 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували менш значного зниження запасів — на 3,97 мільйона барелів, до 432,53 мільйона барелів.

При цьому, за даними відомства, запаси бензину в США зросли на 0,6 мільйона барелів, або на 0,3% — до 228,4 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання показника на 1,3 мільйона барелів.

Крім того, учасники торгів продовжують стежити за ситуацією з нафтопроводом в Лівії, який постраждав від вибуху у вівторок. Інженерні служби лівійської нафтової компанії Al-Waha продовжують роботи з відновлення нафтопроводу, на яке, як передбачалося спершу, буде потрібно кілька днів.

Водночас, як вважають аналітики JBC Energy, думку яких наводить агентство Рейтер, перебої в роботі лівійського трубопроводу “не чинять сильного впливу на експорт”.

Прочитано 51 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Власники ТРЦ "Вікторія Гарденс" звернулись до НАБУ щодо корупції В Україні ліквідовано ще один банк »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
5канал баннер
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Декабрь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.