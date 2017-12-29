Нафта подовжує зростати в ціні

Світові ціни на нафту вранці останнього торгового дня 2017 року зростають після виходу даних Міненерго США про тижневе зниження обсягу запасів “чорного золота” в країні, свідчать дані торгів, передає Фінанси.ua.
Станом на 6.19 за Києвом вартість березневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,60%, до 66,56 долара за барель, ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,67%, до 60,24 долара за барель.
У четвер увечері міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 22 грудня, знизилися на 4,6 мільйона барелів, до 431,9 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували менш значного зниження запасів — на 3,97 мільйона барелів, до 432,53 мільйона барелів.
При цьому, за даними відомства, запаси бензину в США зросли на 0,6 мільйона барелів, або на 0,3% — до 228,4 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання показника на 1,3 мільйона барелів.
Крім того, учасники торгів продовжують стежити за ситуацією з нафтопроводом в Лівії, який постраждав від вибуху у вівторок. Інженерні служби лівійської нафтової компанії Al-Waha продовжують роботи з відновлення нафтопроводу, на яке, як передбачалося спершу, буде потрібно кілька днів.
Водночас, як вважають аналітики JBC Energy, думку яких наводить агентство Рейтер, перебої в роботі лівійського трубопроводу “не чинять сильного впливу на експорт”.