Власники ТРЦ "Вікторія Гарденс" звернулись до НАБУ щодо корупції

Власники ТРЦ "Вікторія Гарденс" звернулись НАБУ та представника ФБР у НАБУ з проханням відреагувати на можливі факти корупції в Генпрокуратурі та СБУ. Про це повідомляють у ТРЦ "Вікторія Гарденс".

Іноземні власники найбільшого в Західний Україні ТРЦ "Вікторія Гарденс", що у Львові, звернулись до НАБУ та постійного представника ФБР США у ньому з заявою про розслідування фактів корупції зі сторони високопосадовців Генпрокуратури та СБУ, які перешкоджають їхній інвестиційній діяльності, повідомляють українські ЗМІ.

Рішення про це було ухвалено після того, як власники втратили надію добитись справедливого розслідування та покарання Оджаклі Айтачу, котрий підозрюється в організації рейдерських захоплень ТРЦ "Вікторія Гарденс" на підставі підроблених документів, а також, у нанесенні збитків підприємству в сумі 8 млн. грн.

Так, 20 грудня суд у Львові обрав Оджаклі Айтачу, підозрюваному у розкраданні 8 млн. грн., запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі всього 240 тис. грн. Сплативши символічну, порівняно із розмірами заподіяної злочином шкоди, заставу Айтач залишився на свободі.