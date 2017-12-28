Мінагрополітики: Прибуток від агроекспорту цього року збільшився на 19%

Міністерство зазначає, що за одинадцять місяців 2017 року експорт аграрної продукції сягнув 16,4 мільярда доларів, що майже на 1 млрд доларів більше, ніж за весь минулий рік

За інформацією порталу Укрінформ, експорт української аграрної продукції за січень-листопад поточного року збільшився на $2,7 млрд, або на 19%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, та становив $16,4 млрд.

Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, інформує прес-служба Мінагрополітики.

«За одинадцять місяців 2017 року експорт нашої аграрної та харчової продукції склав $16,4 млрд, а це вже майже на $1 млрд більше показника за повний минулий рік. Хотіла б ще раз наголосити на тому, що, окрім збільшення експорту олії, ми спостерігаємо зростання обсягів експорту за багатьма позиціями, включаючи перероблені продукти харчування, наприклад, цукру, вершкового масла, мороженої яловичини та інших», — зазначила урядовець.

За її словами, вартість експорту продукції рослинництва зросла більш як на 18% та склала $15,2 млрд. Але при цьому значно зросло і постачання продукції тваринництва в грошовому еквіваленті — на 40,4% і становило $332,3 млн.

Заступник міністра зазначила, що географічна структура експорту української аграрної та харчової продукції залишається незмінною.

«Ми експортуємо в основному до країн Азії, з часткою 43%, а це майже $7,04 млрд. Лише Індія імпортувала нашої продукції за цей період більш як на $1,8 млрд. Частка країн Європи склала 31,8% або $5,2 млрд та африканські країни — 14,5% або $2,4 млрд», — деталізувала посадовець.

Трофімцева також розповіла, що найбільше Україна імпортувала такі товари: рибу, ракоподібні та молюски, плоди, горіхи, тютюн та вироби з нього, какао-боби, шоколад, олію, каву, чай, прянощі та зернові злаки.