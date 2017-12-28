Укргазбанк погасив кредит рефінансування НБУ на 2 мільярди

Кредити рефінансування були надані для покриття розриву ліквідності, пов'язаного із завершенням бюджетного року

Укргазбанк достроково і в повному обсязі здійснив погашення кредитів рефінансування в розмірі 2 мільярди гривень, наданих Національним банком. Про це повідомляє прес-служба банку, інформує Економічна Правда.

Директор департаменту казначейських операцій Олексій Єфремов зазначив, що 13 грудня 2017 року Укргазбанк отримав кредити рефінансування від Нацбанку на загальну суму 2 млрд гривень, які були спрямовані в тому числі і на фінансування державних програм, що супроводжував банк.

"Це планова короткострокова дія для покриття розриву ліквідності, пов'язаного із завершенням бюджетного року. В якості забезпечення надані високоліквідні активи у вигляді ОВДП", — заявив він.