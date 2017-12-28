За 2017 рік держбюджет отримав від приватизації майже 3,4 мільярди гривень

За цей рік ФДМУ перерахував до держбюджету 5 млрд 345 млн 612 тис. гривень, що майже в два рази більше, ніж за минулий рік

До Державного бюджету України у 2017 році надійшло 3,376 млрд гривень від приватизації державного майна. Про це повідомив у Facebook керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.

“Приватизація забезпечила 3,376 млрд грн, і це найкращий показник з 2012 року”, — наголосив він.

Як уточнив В.Трубаров, загалом Фонд держмайна перерахував до бюджету 5 млрд 345 млн 612 тис. гривень, що майже вдвічі перевищує показник 2016 року.

“Оренда державного майна забезпечила 1 млрд 51 млн 756 тис. грн надходжень до бюджету. Дивідендів сплачено у розмірі 917 млн 333 тис. грн”, — додав голова ФДМУ.