"Нафтогаз" погасив держоблігації майже на 5 мільярдів гривень

"Нафтогаз України" погасив гарантовані державою облігації на 4,8 мільярда гривень, випущені у 2013 році. Про це повідомляє Економічна Правда з посиланням на прес-службу компанії.
У "Нафтогазі" зазначили, що мова йде про планове погашення.
Весь обсяг облігацій, прибутковість яких становила 10% річних, був викуплений "Ощадбанком".
"Протягом терміну обігу облігацій "Нафтогаз" своєчасно і в повному обсязі виконував зобов'язання по ним", — додали в компанії.
Нагадаємо, у жовтні 2014 року Кабмін погодив реструктуризацію боргу НАК "Нафтогаз України" перед Державним Ощадним банком.
Станом на квітень 2015 року Нафтогаз мав погасити зовнішні кредити — на суму 1,7 млрд доларів, з яких гарантовані державою — 0,5 млрд доларів (з підписаним графіком погашення до 2018 року).