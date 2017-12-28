"Нафтогаз" погасив держоблігації майже на 5 мільярдів гривень

Компанія також заявляє, що в повному обсязі виконувала зобов'язання по ним протягом всього терміну обігу облігацій

"Нафтогаз України" погасив гарантовані державою облігації на 4,8 мільярда гривень, випущені у 2013 році. Про це повідомляє Економічна Правда з посиланням на прес-службу компанії.

У "Нафтогазі" зазначили, що мова йде про планове погашення.

Весь обсяг облігацій, прибутковість яких становила 10% річних, був викуплений "Ощадбанком".

"Протягом терміну обігу облігацій "Нафтогаз" своєчасно і в повному обсязі виконував зобов'язання по ним", — додали в компанії.

Нагадаємо, у жовтні 2014 року Кабмін погодив реструктуризацію боргу НАК "Нафтогаз України" перед Державним Ощадним банком.

Станом на квітень 2015 року Нафтогаз мав погасити зовнішні кредити — на суму 1,7 млрд доларів, з яких гарантовані державою — 0,5 млрд доларів (з підписаним графіком погашення до 2018 року).