В Україні зменшилась кількість тіньових робітників

Рева заявив, що економіка позбулась близько 300 тисяч тіньовиків, а також що 390 роботодавців усунули порушення мінімальних гарантій оплати праці

Кількість зайнятих у тіньовій економіці працівників зменшилася на майже 300 тисяч осіб. Про це поінформував міністр соціальної політики Андрій Рева під час прес-конференції за результатами роботи Міністерства в 2017 році, повідомляє Укрінформ.

"У нас у неформальному секторі, тобто в тіньовій економіці було зайнято торік, за оцінками експертів, 4 млн осіб, зараз кількість осіб, зайнятих у тіньовій економіці, зменшилася майже на 300 тисяч осіб. Тобто скорочення тіньової зайнятості у нас відбулося на 300 тисяч осіб", — сказав Рева.

Зокрема, за його словами, в результаті втручання інспекторів праці 700 роботодавців оформили трудові відносини з працівниками відповідно до законодавства.

"390 роботодавців усунули порушення мінімальних гарантій оплати праці шляхом дорахування і виплати працівникам належних коштів на суму 97 мільйонів 149 тисяч гривень", — зазначив він.

Рева додав, що 217 тисяч 879 працівникам виплачена заборгована заробітна плата в сумі 830 мільйонів гривень.