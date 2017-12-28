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Точка зору бізнесу

Четверг, 28 декабря 2017 14:21

Україну очікує підвищення цін на електроенергію

Україну очікує підвищення цін на електроенергію

НКРЕКП планує підвищити оптово-ринкову ціну на електроенергію з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня — ще на 6,1%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує у 2018 році підвищити ціну електроенергії на 16,2%, повідомляє Економічна Правда.

Це випливає з порядку формування оптово-ринкової ціни електричної енергії, що оприлюднено на сайті регулятора.

Підвищення має відбутися у два етапи.

Згідно з оприлюдненими даними, планується підвищити оптово-ринкову ціну з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня — ще на 6,1%.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус, представник "Арселор Мітал Кривий Ріг" звертався до голови НКРЕ Дмитра Вовка з пропозицією не здійснювати такого підвищення, бо "для бізнесу електроенергія і так неадекватно дорога".

"Тим більше враховуючи, що понад 50% електроенергії — від Енергоатому, який віддає її по найнижчому у світі тарифу 0,47 грн", — написав він.

Також Герус зазначив, що пропонується встановити ціну вугілля у тарифі на рівні 2854 грн за тонну — це у 2,6 рази більше, ніж 2 роки тому.

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