Україна погодила сертифікат на харчову продукцію, що дозволить експорт її в Саудівську Аравію

Держпродспоживслужба погодила форму сертифіката, що надасть можливість експортувати близько 80 видів перероблених харчових продуктів

Україна погодила використання форми сертифіката здоров’я на експорт з України перероблених харчових продуктів до Саудівської Аравії, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

“Держпродспоживслужба провела перемовини з компетентною службою Королівства Саудівська Аравія, за результатами яких погоджено використання форми сертифіката здоров’я на експорт з України перероблених харчових продуктів”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ця форма дасть можливість експортувати не лише кондитерські вироби, але й близько 80-ти інших видів харчових продуктів відповідно до класифікації Регламенту Ради країн Перської затоки Guide for control on imported foods (редакція від 2017 року).

У Держпродспоживслужбі також звернули увагу на те, що для деяких категорій товарів застосовуються додаткові умови щодо певних видів харчових продуктів, які вимагають наявність вимог за стандартом халяль.

Із формами сертифікатів та переліком товарів можна ознайомитись на сайті Держпродспоживслужби.