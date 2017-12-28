До 3 січня вкладникам неплатоспроможних банків призупинять виплати

ФГВФО прийняв таке рішення відповідно до графіку роботи банків у період новорічних свят та необхідністю технологічних робіт по завершенню року

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призупиняє виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків з 14:00 28 грудня 2017 року до 9:00 3 січня 2018 року, УНІАН.

Як повідомила прес-служба фонду, таке рішення прийнято у відповідності з встановленням Національним банком графіка роботи банків у період новорічних свят, а також у зв'язку з необхідністю проведення технологічних робіт, пов'язаних з завершенням поточного фінансового року і початком нового.

В ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку відносно 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 — в 2015-му, 21 — у 2016-му і 9 — в 2017 році.