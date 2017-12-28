Зафіксоване падіння біткоїна

В цілому експерти прогнозують ріст біткоїна до кінця року до 17-17,5 тисяч доларів за одиницю

Вартість біткоїна впала на півтори тисячі доларів. Зараз найпопулярніша в світі криптовалюта торгується біля позначки в 14,5 тисячі доларів після корекційного зростання до 16 тисяч, повідомляє Фінанси.ua.

За даними порталу CoinMarketCap, станом на 7:54 (за київським часом) біткоїн дешевшав на 10,4 відсотка, до 14,88 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта знижувалася в ціні на 13 відсотків, до 14,25 тисячі доларів, а на GDAX – на 6,3 відсотка, до 14,43 тисячі доларів. За інформацією сайту Coindesk, вартість біткоїна опустилася на 6,5 відсотка, до 14,37 тисячі доларів.

Криптовалюта Ripple дорожчала на вісім відсотків, до 1,35 долара, а Ethereum дешевшав на 5,6 відсотка, до 739,09 долара. Bitcoin Cash, в свою чергу, втрачав в ціні 10,5 відсотка, досягаючи позначки 2,72 тисячі доларів.

Капіталізація ринку криптовалют становить 568,3 мільярда доларів. Частка біткоїна — приблизно 44 відсотки всього ринку, днем ​​раніше показник опустився з 270-280 мільярдів доларів до 250 мільярдів доларів.

Аналітики звертають увагу на волатильність ринку криптовалют, зокрема біткоїна. “Ніхто не знає граничної вартості цього базового активу. Ми не можемо передбачити, чи буде він коштувати нуль доларів, мільйон доларів або щось між цими рівнями”, — розповів в інтерв’ю агентству Блумберг президент American Institute for Economic Research Едвард Стрінгем.

На думку експертів, курс біткоїна до кінця року може піднятися до 17-17,5 тисячі доларів.

Сервіс CoinMarketCap дозволяє відстежувати середню ціну і капіталізацію цифрових валют. При підрахунку середньої ринкової ціни на біткоїн в доларах агрегатор вираховує дані більш ніж з 20 бірж. Coindesk розраховує середню ціну біткоїна за його доларовою вартістю на чотирьох найбільших світових криптобіржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase і itBit.