Статутний капітал Ощадбанку збільшено на 5,75 мільярда

Кабмін прийняв рішення про збільшення статутного капіталу Ощадбанку для подальшого стабільного функціонування та розвитку

Як повідомляє Укрінформ, уряд збільшив статутний капітал АТ “Ощадбанк" на 5,75 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку.

Текст відповідної постанови оприлюднено на урядовому порталі.

"Збільшити статутний капітал публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” на суму 5750120000 гривень шляхом випуску 4957 додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій", — йдеться у документі.

Зазначається, що це забезпечить подальше стабільне функціонування та розвиток державного банку, що є запорукою захисту прав його вкладників та інших кредиторів банку.

Постанову було прийнято за пропозицією Національного банку України та рекомендацій і пропозицій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банку.