Банкам спрощено умови торгівлі іноземною валютою

НБУ прийняв рішення спростити арбітражні операції, які передбачають купівлю та продаж іноземної валюти за іноземну валюту, тобто без використання гривні

Національний банк України спростив умови торгівлі іноземною валютою, в тому числі для проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі. Про це повідомляє прес-служба НБУ, інформує Mind.

«Мова про арбітражні операції, які передбачають купівлю/продаж іноземної валюти за іноземну валюту, тобто без використання гривні», — відзначають в НБУ.

Відтепер банки зможуть здійснювати такі операції за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, раніше було можливо здійснювати їх лише за дорученням клієнтів-фізосіб, зможуть укладати договори для проведення арбітражних операцій з іншими уповноваженими банками, які вже встановили відносини з іноземними контрагентами та зможуть проводити арбітражні операції з новим інструментом — банківськими металами.

«Зазначені заходи сприятимуть розширенню можливостей уповноважених банків з проведення арбітражних операцій та розширять коло клієнтів, які зможуть здійснювати такі операції, а також сприятимуть спрощенню процедур виконання операцій з торгівлі іноземною валютою або банківськими металами. На додаток МФО отримають можливість вибирати оптимальний курс покупки або продажу іноземної валюти при здійсненні таких операцій через українські банки», — вказують у НБУ.