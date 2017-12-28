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Точка зору бізнесу

Четверг, 28 декабря 2017 09:43

Нафта продовжує зростати в ціні

Нафта продовжує зростати в ціні

Через скорочення товарних запасів у США та зменшення видобутку нафти в Лівії нафта продовжує дорожчати

Ціни на нафту еталонних марок відновили підйом в четвер на повідомленнях про те, що видобуток в Лівії опустився нижче 1 млн барелів на добу, а товарні запаси нафти в США продовжили зниження. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на агентство Bloomberg.

Лютневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,14 (0,21%) — до $ 66,58 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилася на $ 0,11 (0,18%) — до $ 59,75 за барель.

За підсумками сесії у вівторок ціна Brent зменшилася на $ 0,58 (0,87%), до $ 66,44 за барель, WTI — на $ 0,33 (0,55%), до $ 59,64 за барель.

Обсяги відвантаження нафти на найбільшому експортному терміналі Лівії в порту Ес-Сидр залишаються на 50% нижчі за максимальні потужності через вибух на трубопроводі у вівторок. Ремонт, як очікується, займе близько тижня.

За даними Американського інституту нафти (API), товарні запаси нафти в США скоротилися на 6 млн барелів за тиждень, що завершився 22 грудня, повідомляє OilPrice.

Через Різдво міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт щодо комерційних запасів на день пізніше звичайного, в четвер. Передбачається, що вони знизилися на 3,97 млн ​​барелів.

Японія в листопаді збільшила імпорт нафти на 5,9% в річному вираженні, до 15,86 млн кілолітрів, свідчать дані міністерства економіки, торгівлі і промисловості.

Обсяги торгів залишаються досить низькими між різдвяними і новорічними святами в США і Європі.

У вівторок нафта різко подорожчала на даних про вибух на нафтопроводі в Лівії, яким здійснюється поставка нафти на найбільший в країні експортний термінал Ес-Сидр. За даними джерел, оператором нафтопроводу, на якому стався вибух, є Waha Oil Co., спільне підприємство лівійської держкомпанії National Oil Corp. і американських Hess Corp., Marathon Oil Corp. і ConocoPhillips.

Waha скоротила виробництво нафти на 60-70 тис. барелів на добу з 260 тис. б / д, повідомило одне з джерел. Воно не має даних про причини вибуху.

Тим часом компанія Ineos, оператор Forties, обіцяла відновити працездатність північноморського нафтопроводу в повному обсязі (450 тис. б / д) вже до 1-2 січня.

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