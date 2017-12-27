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Точка зору бізнесу

Среда, 27 декабря 2017 15:22

Кабмін прийняв експортну стратегію України до 2021 року

Кабмін прийняв експортну стратегію України до 2021 року

Уряд схвалив експортну стратегію, що визначає 20 ринків, а також країни ЄС та Велику Британію

Кабінет Міністрів України схвалив експортну стратегію України до 2021 року на засіданні в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам важливо зробити стимулювання експорту постійною, послідовною, консолідованою політикою, і в 2018 році вже запустити систему державної підтримки у рамках цієї стратегії", — повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торгпред України Наталія Микольська, представляючи експортну стратегію на засіданні уряду в середу.

Експортна стратегія визначає 20 ринків у фокусі, а також Європейський Союз та Велику Британію.

"Треба мобілізувати ресурси для ринків у фокусі. Насамперед це Європейський Союз. Далі говоримо про диверсифікацію. У нас є (в експортній стратегії ) історичні ринки, як Білорусь та Грузія. Є екзотичні ринки, як африканські країни... стабільні ринки — Швейцарія, Японія, великі — як США, маленькі ринки, проте цікаві для нас — Філіппіни і Таїланд, а також країни, з якими ведемо переговори про зону вільної торгівлі, як Туреччина та Ізраїль. Для кожного з цих ринків передбачено створення спеціальних програм, які визначатимуть, як ми збільшуватимемо експорт до цих країн", — зазначила Н.Микольська.

Серед перспективних секторів для експорту стратегія визначає інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), креативні індустрії, туризм, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден, машинобудування, харчову промисловість та виробництво запчастин для авіакосмічної й авіаційної промисловості, зазначила Н.Микольська. За її словами, під час відбору перспективних секторів враховувалися такі критерії, як інноваційний потенціал та можливість залучення малого і середнього бізнесу.

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