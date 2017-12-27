Мінфін провів останній в році ОВДП-аукціон

Міністерство за допомогою цього аукціону залучило 250,04 млн гривень і 40,195 млн євро

Як передає УНІАН, Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 250,04 млн грн і 40,195 млн євро.

Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 85, 148 і 302 дня із середньозваженою дохідністю 16%, 15,93% і 15,85% річних відповідно.

Кошти в євро надійшли від розміщення облігацій на 525 днів з дохідністю 3,95%.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 1,582 млрд грн.