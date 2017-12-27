Укрзалізниця провела наймаштабніше оновлення рухомого складу за 7 років — Кравцов

Укрзалізниця заявила, що в цьому році їй вдалось капітально відремонтувати та модернізувати 13 приміських поїздів

Як повідомляє Укрінформ, Укрзалізниця прийняла в експлуатацію останню цього року модернізовану електричку, яка курсуватиме на Львівській залізниці. Про це повідомив у вівторок в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Facebook.

«Сьогодні приймаємо останню на цей рік модернізовану електричку, яка курсуватиме на Львівській залізниці. Такі електрички вже перевозять пасажирів човниковим рухом у Київській області за маршрутом Святошин — Клавдієве — Святошин», — зазначив він.

Кравцов нагадав, що загалом впродовж 2017 року Укрзалізниці вдалося капітально відремонтувати та модернізувати 13 приміських поїздів. Модернізацію цього рухомого складу компанія здійснює на власних потужностях — Київському електровагоноремонтному заводі. Оновлення однієї електрички, за словами керівника Укрзалізниці, коштує близько 46 мільйонів гривень, тоді як придбати нову — в 10 разів дорожче.

Кравцов також повідомив, що 27 грудня Укрзалізниця отримає останні 3 з 50 придбаних у цьому році пасажирських вагонів. З них 8 буде включено у склад нічного ескпреса №8/7 Одеса — Харків.

Наступного року компанія планує придбати ще 60 нових пасажирських вагонів.

Керівник Укрзалізниці зазначив, що загалом цьогоріч компанія провела безпрецедентне та наймасштабніше за останні 7 років оновлення рухомого складу. Окрім пасажирських вагонів поповнили парк і новими 2550 піввагонами, з яких 2500 побудували на власних заводах.

12 грудня 2017 року ПАТ «Укрзалізниця» за маршрутом Святошин — Клавдієве — Святошин запровадила «човниковий рух» електропоїздів. За цим напрямок у пікові періоди перевезень вранці та ввечері курсують два додаткові модернізовані електропоїзди. У години пік мешканці Немішаєвого, Клавдієвого, Ворзеля, Бучі та Ірпеня мають змогу дістатися столиці менш як за півгодини.

За словами Кравцова, це пілотний проект, який на першому етапі планується опрацювати у Києві та області. Завдяки цьому у Києві та області дещо розвантажені автошляхи, а мешканці цих міст зможуть в межах 30 хвилин доїхати до столиці. Найближчим часом планується зменшити інтервал між поїздами до 10-15 хвилин за рахунок збільшення поїздів, і всі вони будуть модернізовані. За кілька місяців можна буде зробити висновки, наскільки ці рейси популярні у пасажирів, яка заповненість цих поїздів.

Очільник галузі додав, що у перспективі перевезення у форматі «човниковий рух» можуть запрацювати і в інших регіонах України.