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Точка зору бізнесу

Среда, 27 декабря 2017 12:22

"Київенерго" пройшов розділення

&quot;Київенерго&quot; пройшов розділення

"Київенерго" розділили, створивши "ДТЕК Київські електромережі", що буде відповідати за розподілення та експлуатацію електромереж

"Київенерго" розділили на дві компанії: від підприємства відокремили "ДТЕК Київські електромережі". Про це повідомили у прес-службі компанії, передає 5 канал

Там зазначають: "Київенерго" й надалі постачатиме електроенергію, а новостворена компанія — розподілятиме її та експлуатуватиме електромережі. Таке рішення акціонери пояснювали вимогами закону "Про ринок електроенергії".

"Створена компанія здійснюватиме діяльність з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж. У зв'язку з цим "Київенерго" передає на баланс ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" права, зобов'язання та майно для реалізації дистрибуційного бізнесу. Очікується, що державна реєстрація нової компанії буде завершена в лютому 2018 року", — йдеться у повідомленні.

Створення нових товариств жодним чином не вплине на договори щодо управління комунальним майном, укладеним між Київрадою і "Київенерго", переконують у прес-службі новоствореної компанії. Залишається непорушним і право власності громади столиці на стратегічні об'єкти, зокрема, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та сміттєспалювальний завод "Енергія".

 

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