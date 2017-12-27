Станчаку дозволено очолювати "Укртрансгаз"

Служба безпеки України надала Павлу Юзефу Станчаку дозвільні документи, необхідні для роботи головою ПАТ “Укртрансгаз”. Про це повідомили в прес-службі НАК “Нафтогаз України”, передає Фінанси.ua з посиланням на Діло.

“СБУ погодило. Очікуємо, що на поточному тижні буде підписано контракт (трудову угоду зі Станчаком)”, — відзначили в прес-службі у вівторок.

Як повідомлялося, “Нафтогаз” затвердив Станчака президентом УТГ ще в серпні 2017 року, однак СБУ тоді не оформила йому дозвільні документи, необхідні для початку виконання обов’язків на цій посаді.

Призначення Станчака отримало схвалення наглядової ради “Нафтогазу”, а завдяки новим статутам НАК як акціонер може призначати керівництво дочірніх компаній без додаткових погоджень з власним акціонером — Кабінетом міністрів.

Станчак в 2003-2004 роках працював у польському аналогу “Нафтогазу” — PGNiG. Він відповідав за відокремлення функції оператора газотранспортної системи та створення незалежного оператора ГТС в Польщі — Gaz-System S. A. Аналогічний шлях повинні пройти “Нафтогаз” і “Укртрансгаз” відповідно до впровадження вимог Третього енергопакету.

У листопаді “Нафтогаз України” перевів Станчака на посаду віце-президента “Укртрансгазу”.