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Среда, 27 декабря 2017 11:19

В листопаді ФГВФО отримав від ліквідованих банків 629,6 млн гривень

В листопаді ФГВФО отримав від ліквідованих банків 629,6 млн гривень

ФГВФО отримав від продажі активів 383,4 млн гривень, від погашених кредитів 193 млн гривень, та 43,3 млн гривень отримано від погашення цінних паперів

Як повідомляє РБК-Україна, у листопаді на рахунку ліквідованих банків надійшло 629,6 млн гривень, з яких найбільша сума – 383,4 млн гривень, отримана від продажу активів ліквідованих банків. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Як повідомляється, за вказаний період боржники погасили кредитів на 193 млн гривень, 43,3 млн гривень отримано від погашення цінних паперів, і 9,9 млн гривень — в якості орендної плати.

У розрізі банків статистика надходжень від реалізації активів виглядає так: 97,6 млн гривень надійшло в ПАТ "Банк "Форум", 50,9 млн гривень — ПАТ "Дельта Банк"; 46,4 млн гривень — ПАТ "Фідобанк".

Що стосується надходжень від погашення кредитів, то найбільша сума — 41,6 млн гривень — надійшла на рахунок ПАТ "Дельта Банк"; ПАТ "ПтБ" надійшло 39 млн гривень; ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" — 29,5 млн гривень.

загалом, за підсумками одинадцяти місяців цього року загальна сума надходжень до ліквідовані банки, перевищила 8,3 млрд гривень, з яких, 22,2 млрд гривень: 4,441 млрд гривень отримано від продажу активів; 3,6 млрд гривень — від погашення кредитів; 200,5 млн гривень — від погашення цінних паперів; 103,7 млн гривень від оренди.

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