НБУ повернув пакет документів на покупку "Промінвестбанку"

Нацбанк повернув пакет документів Ярославському на доопрацювання через некомплектністю самих документів

Національний банк повернув Олександру Ярославському на доопрацювання пакет документів для узгодження опосередкованого отримання істотної участі в "Промінвестбанку" в зв'язку з його некомплектністю. Про це йдеться в повідомленні НБУ. повідомляє Економічна Правда.

"Якщо необхідні документи будуть підготовлені, інвестор має право вдруге подати пакет", — наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, власник і президент групи DCH Ярославський подав у НБУ пакет документів на узгодження покупки "Промінвестбанку".

Однак глава материнської структури банку Сергій Горьков заявив, що "Зовнішекономбанк" в даний час не веде переговори про продаж "Промінвестбанку" Ярославському і не давав згоди на подачу їм документів в НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ 28 липня прийняла рішення відмовити в узгодженні придбання істотної участі в "Промінвестбанку" Максиму Микитасю і Павлу Фуксу.

Нацбанк відзначав, що потенційні покупці не надали необхідних документів для перевірки інвесторів на предмет відповідності вимогам законодавства України.

Промінвестбанк заснований у 1992 році. ВЕБ володіє 99,7% його акцій.

За даними Нацбанку, на 1 жовтня 2017 року банк посідав 13-те місце за розміром активів (22,426 млрд грн) серед 88 банків, що діяли в країні.