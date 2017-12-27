Через вибух в Лівії сталось різке подорожчання нафти

Вибух на нафтопроводі в Лівії спровокував різке зростання цін, при яких Brent перетнув позначку в 66 долара за барель

Ціни на нафту знижуються в середу вранці в рамках корекції після зростання у вівторок на новинах про вибух нафтопроводу в Лівії, свідчать дані торгів, пояснює Фінанси.ua.

Згідно з даними бірж, станом на 7.21 за Києвом вартість березневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,45%, до 66,16 долара за барель, ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,35% — до 59,76 долара за барель.

У вівторок вдень стався вибух на нафтопроводі в Лівії, розташованому між портом Ес-Сидр і родовищем “Мардаа”.

На новинах про вибух ціни на обидві нафтові марки у вівторок ввечері оновили історичні рекорди. Вперше з 2015 року Brent перевищив позначку в 66 доларів, а WTI — 60. Тепер інвестори очікують даних міненерго США про запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 22 грудня.

“Запаси нафти знизилися за п’ять тижнів на 22,5 мільйона барелів, до 436,5 мільйона, — найменше зниження з жовтня 2015 року… При цьому це “стискання” ринку дає привід говорити про можливі збої в постачаннях, що тепер, безумовно, стає ринковою подією”, — йдеться в огляді S&P.