В 2017 році прибуток KPMG в збільшився на 32%

KPMG в Україні в 2017 фінансовому році (закінчився 30 вересня) збільшила виручку на 32% і наростила чисельність персоналу, зазначено в повідомленні KPMG International, передає Інтерфакс-Україна.

"2017 рік пройшов під знаком інтенсивної і плідної як зовнішньої роботи з клієнтами, так і визначення" областей зростання "нових послуг і технологічних сервісів. Вже зараз ми відзначаємо особливу зацікавленість клієнтів до послуг форензик, управління ризиками та відновлення інтересу до послуг у напрямку інвестицій та ринків капіталу", — цитують в релізі керуючого партнера "КПМГ в Україні" Андрія Цимбала.

В цілому по світу KPMG International в 2017 фінансовому році збільшила сукупні доходи на 5% в місцевих валютах — до рекордних $ 26,4 млрд в еквіваленті. Компанія зазначає, що зростання спостерігалося у всіх трьох регіонах: країни Північної, Центральної та Південної Америки, країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (ASPAC) і країни Європи, Близького Сходу і Африки (EMA).

KPMG також відзвітувала про інвестування більш $ 1 млрд і наймання понад 37 тис. фахівців, унаслідок чого загальна чисельність персоналу зросла до рекордних 197,3 тис. осіб. Серед нових перспективних сфер компанія вказує кібербезпеку, дані і аналітику (D & A) і послуги з переходу на цифрові технології.

KPMG, згідно з інформацією на сайті, працює в Україні c 1992 року, надає аудиторські, податково-юридичні, консультаційні послуги, і послуги форензик.

Згідно держреєстру, в країні зареєстровано ТОВ "КПМГ-Україна", на 100% підконтрольна британській KPMG Limited, і ПрАТ "КПМГ Аудит", в якому "КПМГ-Україна" володіє 30%, а 46,0169% належить Ганні Пархоменко і 23, 9831% — А.Цимбалу.

"КПМГ-Україна" в 2016 календарному році отримала 148,91 млн грн чистого доходу, що на 33,4% більше показника 2015 року, збільшивши чистий прибуток в 2,5 рази — до 17,63 млн грн.

"КПМГ Аудит" в 2016 році наростила виручку на 37,3% — до 165,42 млн грн, а чистий прибуток — в 2.3 рази, до 17,19 млн грн.

Окрім того, в середині листопада 2017 року було зареєстровано адвокатське об'єднання "КПМГ Право України", засновниками якого виступили керівник практики з вирішення податкових спорів KPMG в Україні Лариса Антощук і керівник відділу податкового та юридичного консультування KPMG в Україні Сергій Попов.