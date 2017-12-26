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Вторник, 26 декабря 2017 17:23

Держбюджет отримав понад 1 млрд гривень від оренди держмайна

Держбюджет отримав понад 1 млрд гривень від оренди держмайна

В цілому ФДМ має 5813 об’єктів для оренди, Фонд зацікавлений у тому, щоб органи управління передавали якомога більше об’єктів для оренди

 

Станом на 22 грудня до державного бюджету надійшло 1,041 млрд грн від оренди державного майна. Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН з посиланням на прес-службу ФДМУ.

“Фонд державного майна на 22 грудня забезпечив від оренди державного майна 1,041 млрд грн до державного бюджету”, — зазначив Трубаров.

Як уточнив він, це один з найкращих показників за всі роки, протягом яких Фонд передає майно в оренду.

“На сьогодні у базі Фонду 5813 об’єктів, які можна взяти в оренду. Всі вони розміщені на сайті Фонду у відкритому доступі. ФДМУ зацікавлений у тому, щоб органи управління передавали якомога більше об’єктів для оренди. Поруч із приватизацією оренда є дієвим механізмом для розвитку державного майна”, — додав голова Фонду.

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