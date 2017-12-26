Державні позики збільшаться на 13,7 млрд гривень

Кабмін прийняв таке рішення в зв'язку з з недонадходженням коштів від приватизації держмайна

Кабінет міністрів України затвердив збільшення запозичень для фінансування загального фонду державного бюджету на 2017 рік на 13,725 млрд гривень. Розпорядження уряду №921-р від 18 грудня 2017 року оприлюднено на сайті КМУ, передає РБК-Україна.

Згідно з документом, відповідне рішення прийнято у зв'язку з скороченням обсягу фінансування за рахунок надходжень від приватизації держмайна.

Бюджетним кодексом передбачено дозвіл Кабінету Міністрів збільшувати обсяг джерел фінансування державного бюджету певного типу у разі його зменшення за іншими джерелами з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.