США переглянуть режим безмитного ввезення товарів з України

США частково відмінили Генералізовану систему преференцій для безмитного ввезення товарів з відтермінуванням на 120 днів

США прийняли рішення про часткове скасування дії генералізованої системи преференцій, що надає Україні можливість безмитного експортування близько 3500 видів товарів, з відстрочкою набрання рішенням чинності на 120 днів. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передає УНІАН.

У міністерстві зазначили, що відстрочка скасування торговельних преференцій пов'язана з позитивними діями уряду України в напрямі поліпшення системи виплати роялті правовласникам.

«Як відомо, однією з основних претензій США до України в рамках «Спеціальної доповіді 301» тривалий час є непрозора діяльність організацій колективного управління майновими правами в сфері авторського і суміжних прав. У рамках реформи системи захисту інтелектуальної власності 20 грудня 2017 року уряд України схвалив законопроект «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського і суміжних прав», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що прийняття парламентом законопроектів, спрямованих на посилення захисту прав інтелектуальної власності, зніме більшу частину претензій США в контексті «Спеціальної доповіді 301» і генералізованої системи преференцій.