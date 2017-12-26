Україна збільшила імпорт авіапалива

За листопад 2017 року імпорт авіаційного палива досяг рекордної позначки в 42,1 тис. тон

Як зазначає НБ.Бізнес, у листопаді імпорт авіапалива в Україні становив 42,1 тис. т, що є рекордним обсягом за останні два роки. При цьому постачання палива українського виробництва — з Кременчуцького НПЗ — знизилося на 26,6%, до 12,2 тис. т.

За 11 місяців 2017 року імпорт становив 305,6 тис. т, що в 2,8 рази більше від аналогічного періоду минулого року.

Постачання на ринок кременчуцького авіапалива за цей період зросло на 11,8%, до 167,4 тис.т.

На перше місце серед країн-постачальників вийшла Італія (98,5 тис. т). Італійський гас імпортують Трейд Коммодіті, УТН-Груп і Вог Трейдинг.

Найбільшим імпортером палива (31% від загального обсягу) залишається група Трейд Коммодіті, яка, за офіційними даними, не займається заправкою цивільної авіації у портах. Порівняно з минулим роком, компанії з орбіти групи збільшили поставки авіапалива у 6 разів.