Закупівлі вугілля у держшахт енергохолдингом ДТЕК збільшились на 17%

З січня-листопада 2017 року ДТЕК закупив 668 тисяч тонн вугілля у державних шахтах Львівсько-Волинського басейну

Приватний енергохолдинг ДТЕК за 11 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив закупівлю вугілля у державних шахт на 17,4% — до 668 тисяч тонн. Про це повідомляє прес-служба компанії, пояснює УНІАН.

"ДТЕК Енерго" в січні-листопаді 2017 року збільшив закупівлю вугілля у державних шахт Львівсько-Волинського басейну – до 668 тисяч тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року поставки зросли на 17,4%", — йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, в листопаді постачання вугілля шахт Львівсько-Волинського басейну на теплоэлектростанци ДТЕК порівняно з листопадом 2016 року зросли в три рази — до 73 тисяч тонн.

Раніше компанія планувала купувати вугілля у держшахт в обсязі 50 тисяч тонн в місяць.