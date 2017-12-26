"Укрзалізниця" буде встановлювати ринкові тарифи на користування вантажними вагонами

Кабмін з 1 лютого 2017 року встановив ринкові умови нарахування провізної плати для державних піввагонів і ринкову вагонну складову

Міністерство юстиції України 20 грудня зареєструвало скасування розпорядження уряду №209-р, згідно з яким у 2012 році було введено неринкові дискримінаційно занижені ціни на інвентарний парк вантажних вагонів "Укрзалізниці", що відкривало можливість для серйозних зловживань протягом багатьох років, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує Інтерфакс-Україна.

"З 22 грудня 2017 року "Укрзалізниця" має право самостійно встановлювати ціну на вагонну складову (розмір вагонної складової в тарифі на користування) при використанні вагонів власного парку", — написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Як повідомлялося, Кабмін з 1 лютого 2017 року встановив ринкові умови нарахування провізної плати для державних піввагонів і ринкову вагонну складову. Однак тарифна рада при Мінінфраструктури лише 2 листопада рекомендував погодити проект наказу про внесення змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом та пов'язані з ними послуги, яким вводиться дерегуляція вагонної складової.

Міністр Володимир Омелян на засіданні уряду 20 грудня відмовився назвати прізвища тих, хто, за його словами, тривалий час перешкоджав йому підписати наказ про дерегуляцію вагонної складової, у результаті чого прем'єр Володимир Гройсман доручив провести офіційне службове розслідування причин затримки з виходом цього наказу.

Заплановано, що надходження "Укрзалізниці" від дерегуляції вагонної складової виростуть як мінімум на 1 млрд грн на рік.

За словами В.Гройсмана, тариф за користування вагонами "Укрзалізниці" становив близько 90 грн, тоді як приватними — близько 800 грн.