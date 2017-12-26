Запаси в ПСГ знизились на 11,7%

Україна від початку опалювального сезону, який стартував 24 жовтня, і до 24 грудня 2017 року знизила запаси природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) на 11,7% (на 1 млрд 984,54 млн куб. м) — до 14 млрд 989,18 млн куб. м, свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За розрахунками, середньодобовий відбір в листопаді становив 24,85 млн куб. м. в період з 1 по 24 грудня — 47,13 млн куб. м, в т.ч. 24 грудня — 53 млн куб. м.

Відбір газу зі сховищ рік тому — 24 січень 2016 року — становив 47,4 млн куб. м при запасах 12 млрд 290,93 млн куб. м, два роки тому — 48,48 млн куб. м (14 млрд 527,46 млн куб. м), три роки тому — 50,15 млн куб. м (11 млрд 988,02 млн куб. м).

Як повідомлялося, в 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування — 6 млрд 388,74 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.