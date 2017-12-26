Банкам пом'якшать графік збільшення мінімального капіталу

Як передає Укрінформ, у Національному банку прийняли рішення пом'якшити графік досягнення мінімального розміру статутного та регулятивного капіталу для банків.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Відповідне рішення Національного банку базується на детальному аналізі ризиків діяльності банківського сектору: наразі ситуація у фінансовій системі стабілізувалась, а динаміка показників банків України є позитивною. Адекватність капіталу невеликих банків суттєво (більш, ніж у два рази) перевищує нормативне значення», — йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначають, що за результатами діагностики якості активних операцій лише чотири банки з групи невеликих потребували докапіталізації через незадовільну якість кредитного портфеля. Відтак, об'єктивні фактори дозволили без створення додаткових ризиків для фінансової стабільності пом'якшити графік приведення банками мінімального розміру статутного та регулятивного капіталу до встановлених вимог. При визначенні строків нового графіку було проведено обговорення з банківською спільнотою, Незалежною асоціацією банків України, профільним комітетом Верховної Ради України та Міжнародним валютним фондом. Водночас, ключовим завданням для акціонерів та ТОП-менеджменту невеликих банків має стати розробка та перегляд бізнес-моделей.