Ліцензування експорту антрацину продовжено на 2018 рік

Кабмін ухвалив таке рішення для рівноваги на внутрішньому ринку, та запобігти неконтрольованого вивезення вугілля

Уряд України вирішив продовжити на 2018 рік ліцензування експорту антрациту за погодженням з Міненерговугілля. Відповідне розпорядження №1018 від 20 грудня, інформує УНІАН, посилаючись на публікацію в газеті "Урядовий кур'єр".

Рішення було прийнято з метою забезпечення рівноваги на внутрішньому ринку, попередження неконтрольованого вивезення антрацитового вугілля і забезпечення антрацитом українських енергогенеруючих підприємств в повному обсязі. Згідно з документом, мова йде про антрациті у товарній підкатегорії 2701 11 00 00 з граничним вмістом легких речовин не більше 14%.

Згідно з документом, мова йде про антрациті у товарній підкатегорії 2701 11 00 00 з граничним вмістом легких речовин не більше 14%.

У травні 2017 року Кабмін ввів ліцензування експорту антрациту. Дане рішення було прийнято з метою забезпечення рівноваги на внутрішньому ринку, попередження неконтрольованого вивозу антрацитового вугілля і забезпечення антрацитом українських енергогенеруючих підприємств в повному обсязі.