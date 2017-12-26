Уряд чекає на деконцентрацію повноважень у сфері земельних відносин

Геннадій Зубко зауважив, що з 32 мільйонів га сільгоспугідь сплачуються податки тільки за 21

Уряд розраховує на ухвалення закону про деконцентрацію повноважень у сфері земельних відносин.Про це сказав віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає Укрінформ.

«Розраховуємо на прийняття закону про деконцентрацію повноважень у сфері земельних відносин. Бо коли об'єднана територіальна громада управлятиме всією землею, яка належить до її території, то матиме можливість краще наводити там лад», — сказав урядовець.

За його словами, у переважній більшості випадків громада має сільськогосподарську землю, але практично її не бачить. Ця земля оформлена на рівні району, області або держави.

«Люди знають, що земля є, але не усвідомлюють, скільки вона здатна коштів принести до бюджету громади: які податки, чи оформлена вона в оренду... Податок на землю сплачується на рахунок місцевого бюджету з моменту оформлення земельної ділянки. Це означає, що господар на своїй території не розуміє, скільки він може зібрати доходу», — підкреслив Зубко.

Крім того, додав віце-прем'єр-міністр, є величезна кількість неоформленої сільськогосподарської землі. За даними профільного Комітету Верховної Ради із 32 млн га сільгоспугідь сплачуються податки тільки за 21 млн га.