Гройсман прогнозує значне зростання економіки наприкінці 2018 року

"Якщо нам вдасться консолідуватися і прийняти десяток ініціатив економічних, у четвертому кварталі 2018 року буде супер класний економічний ріст. І це люли будуть відчувати", — сказав він.

Як відомо, у IІI кварталі 2017 року ВВП України виріс на 2,1% у річному вимірі, незначно сповільнившись з 2,3% процентних пунктів у ІI кварталі. Сезонно скоригований рівень реального ВВП підвищився на 0,2% порівняно з попереднім кварталом.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що динаміка зростання ВВП України у 2018 році залежатиме від розвитку інфраструктури, зокрема від “Укрзалізниці”.