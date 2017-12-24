100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 annual investment meeting Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Воскресенье, 24 декабря 2017 18:00

Гройсман прогнозує значне зростання економіки наприкінці 2018 року

Гройсман прогнозує значне зростання економіки наприкінці 2018 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції наголосив, що значне зростання буде в разі прийняття необхідних економічних ініціатив

В Україні у 4 кварталі 2018 року може відбутися високе економічне зростання, якщо парламент підтримає низку економічних ініціатив уряду. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції, передає УНН.

"Якщо нам вдасться консолідуватися і прийняти десяток ініціатив економічних, у четвертому кварталі 2018 року буде супер класний економічний ріст. І це люли будуть відчувати", — сказав він.

Як відомо, у IІI кварталі 2017 року ВВП України виріс на 2,1% у річному вимірі, незначно сповільнившись з 2,3% процентних пунктів у ІI кварталі. Сезонно скоригований рівень реального ВВП підвищився на 0,2% порівняно з попереднім кварталом.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що динаміка зростання ВВП України у 2018 році залежатиме від розвитку інфраструктури, зокрема від “Укрзалізниці”.

Прочитано 130 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Через затримки у реформуванні енергосектору ЄС виплатив лише 40% траншу на її реформу Нафта росте в ціні —Brent на рівні 65,27 дол. за барель »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
KIA Україна
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Март 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.