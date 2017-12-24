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Воскресенье, 24 декабря 2017 17:00

Через затримки у реформуванні енергосектору ЄС виплатив лише 40% траншу на її реформу

Через затримки у реформуванні енергосектору ЄС виплатив лише 40% траншу на її реформу

Посол ЄС Хюг Мінгареллі закликав Україну забезпечити повну та невідкладну імплементацію закону про регулятор та закону про ринок електричної енергії

Як передає Європейська правда, ЄС у п’ятницю, 22 грудня, здійснив виплату другого траншу у розмірі 2 мільйонів євро з максимальних 5-ти мільйонів на підтримку реформи енергосектору через повільний прогрес у виконанні реформ.

Про це повідомили у Представництві ЄС в Україні.

Підтримка надається у рамках  фінансованої ЄС програми бюджетної підтримки "Продовження підтримки  реалізації Енергетичної стратегії Україні".

Програма допомагає Україні зменшити забруднення навколишнього середовища, пов’язаного з виробництвом електричної енергії, сприяє реформуванню ринку електричної енергії, допомагає  покращити якість нафтопродуктів та підтримує створення запасів нафти та нафтопродуктів.

Загальний бюджет програми — 45 мільйонів євро.

"Це другий транш, який ми перерахували до державного бюджету України за цією програмою, починаючи з 2015 року. Виплату здійснено на підставі прийняття нової Енергетичної стратегії та подання Україною Національного плану зменшення викидів від великих спалювальних установок – спеціальних умов для цієї виплати", — повідомив посол ЄС Хюг Мінгареллі.

Втім, він зазначив, що ця виплата становить лише 40% від максимального розміру траншу.

"Це викликано значними затримками у виконанні програми, пов'язаними з реформою ринку електричної енергії, створенням системи запасів нафти та нафтопродуктів, а також моніторингом якості палива. Ця часткова виплата відображає повільніший, ніж передбачалося, прогрес у виконанні реформ протягом останніх місяців", — заявив Мінгареллі.

Він закликав Україна прискорити реформи у цих  сферах, а саме забезпечити повну та невідкладну імплементацію закону про регулятор та закону про ринок електричної енергії. 

"Подальша робота з виконання довгострокової Енергетичної стратегії на основі якісних енергетичних даних також має бути одним з пріоритетів. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати процес реформ в секторі енергетики України", — заявив Мінгареллі.

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