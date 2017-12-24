До наступного опалювального сезону буде розроблена нова формула ціни на газ

Як заявляє прем'єр-міністр, ціна на газ для населення залежатиме від коливань ціни на газ на міжнародних ринках

Уряд підготує нову формулу ціни на газ для споживачів у рамках спеціальних зобов'язань (PSO) до наступного опалювального сезону, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Києві в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

"У поточному опалювальному сезоні немає підстав для перегляду ціни (на газ для споживачів у рамках PSO). Ми готуємо нову формулу ціни, яка може бути затверджена з наступного опалювального сезону, ціна залежатиме від коливань ціни на газ на міжнародних ринках", — сказав він.

Як повідомлялося, раніше Міненерговугілля пропонувало Кабміну змінити формулу, шляхом урахування цін на газ на міжнародному ринку лише за літній період.