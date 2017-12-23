В Україні може бути створена система управління ризиками в бізнесі

Максим Нефьодов заявив, що в уряді планують змінити систему нагляду та контролю на систему управління ризиками

У 2018 році уряд очікує перетворити систему контролю і нагляду на підприємствах на систему управління ризиками. Про це під час години запитань до уряду сказав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, повідомляє Укрінформ.

"Наша мета — перетворення радянської системи нагляду та контролю на систему управління ризиками. Інспектори мають перевіряти не формальні вимоги, а реальні ризики. Це надасть неабияку перевагу бізнесу над нечесними конкурентами", — сказав Нефьодов.

Він зазначив, що з цією метою для кожного з виду бізнесу буде створено індивідуальний список вимог. Бізнес отримає чек-лист, відповідно до якого він зможе зробити самоперевірки та зрозуміти, чи відповідає його робота всім вимогам законодавства.

"Паралельно з цим ми будемо впроваджувати систему ризик-менеджменту. Інспектори мають ходити не туди, куди їм заманеться, а туди, де є реальні ризики", — наголосив заступник міністра.

Нефьодов додав, що основна робота з реформи інспекцій триватиме протягом 2018 року, але також висловив сподівання, що вона не зупиниться і надалі.

"Ми допускатимемо до перевірок лише ті органи, які провели реформування", — підкреслив Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч уряд провів три дерегуляційні засідання, у ході яких скасував майже півтисячі застарілих нормативно-правових актів, що регулювали роботу бізнесу.