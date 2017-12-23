ОККО і WOG підозрюються у змові і маніпуляцією цін на паливо

АМКУ дослідив цінову ситуацію на ринках світлих нафтопродуктів, та підозрює мережі АЗС ОККО та WOG у змові

Антимонопольний комітет почав розслідування за підозрою в погоджених антиконкурентних діях (змові) операторів автозаправних станцій ОККО й WOG. Про це сказано в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Під час проведення Антимонопольним комітетом дослідження цінової ситуації на ринках світлих нафтопродуктів, зокрема щодо стрімкого зростання роздрібних цін, що сталося останнім часом, були виявлені факти односпрямованого встановлення й підтримки роздрібних цін на бензини й дизельне паливо на однаковому рівні мережами АЗС, що працюють під брендами ОККО й WOG", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2017 року АМКУ було зафіксовано понад 10 таких випадків, що може бути обумовлено не тільки об'єктивними факторами, а й наслідком здійснення відповідними учасниками ринку антиконкурентних погоджених дій.

У зв'язку із цим 21 грудня 2017 року АМКУ почав розгляд справи за ознаками здійснення ТОВ "ОККО Рітейл" і ТОВ "ВОГ Рітейл" порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних погоджених дій шляхом здійснення цих дій на ринках роздрібної торгівлі високооктанових бензинів і дизельним паливом.