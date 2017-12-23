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Точка зору бізнесу

Суббота, 23 декабря 2017 09:00

Курс гривні стабілізується в січні 2018 року — Гройсман

Курс гривні стабілізується в січні 2018 року — Гройсман

Також глава Кабміну наголошує, що курс в 30,1 грн/долар, що закладений в держбюджет-2018 лише прогноз

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, глава Кабінету Міністрів Володимир Гройсман очікує стабілізації курсу гривні в січні 2018 року на тлі зникнення сезонних чинників, що впливають на вартість нацвалюти.

"Коливання курсу — абсолютно сезонний характер... у грудні завжди так відбувається. У січні відбувається стабілізація, і це абсолютно очевидно", — сказав він під час прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Говорячи про закладений у держбюджет-2018 курс 30,1 грн/$1 до кінця року, глава уряду наголосив, що це лише прогноз, і не факт, що він справдиться.

"Звертаю увагу, що на сьогодні немає підстав говорити про те, що ми очікуємо якихось серйозних коливань. Об'єктивні обставини відсутні", — сказав В.Гройсман.

Як повідомлялося, курс гривні з 5 квітня 2017 року перебував у низхідному тренді, який, виключаючи невеликі перерви, тривав до 29 серпня. За зазначений період національна валюта подорожчала до долара США на 6,4% — до 25,4525 грн/$1.

Останнього торговельного дня серпня курс гривні почав поступово слабшати і на 19 грудня просів на 9,57% — до 27,89 грн/$1.

НБУ пов'язує поступове послаблення гривні з сезонними чинниками та заявляє про відсутність для цього фундаментальних підстав.

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