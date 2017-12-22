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Пятница, 22 декабря 2017 17:44

ПриватБанк очікує докапіталізацію ще на 16 млрд грн

ПриватБанк очікує докапіталізацію ще на 16 млрд грн

Нацкомісія з цінних паперів затвердила випуск та проспект емісії акцій на 16,065 млрд гривень, які будуть влиті в капітал банку до 26 грудня

Приватбанк вирішив докапіталізуватися ще на 16 млрд гривень.Про це повідомили в прес-службі Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, передають Українські Новини.

Сьогодні НКЦПФР затвердила випуск та проспект емісії акцій Приватбанку на 16,065 млрд гривень.

Як повідомляють, кошти будуть влиті в капітал банку до 26 грудня.

Рішення про докапіталізацію Приватбанку на 38,5 млрд гривень було прийнято Кабінетом Міністрів 23 червня.

З тієї суми, в капітал був внесений перший транш на 22,5 млрд гривень.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова раніше повідомляла, що докапіталізація банку на 16 млрд гривень може не знадобитися або бути зменшена.

Необхідність збільшення капіталу залежала від проведеної оцінки активів.

В 2016 році банк був докапіталізований на 107 млрд гривень, у лютому 2017 року ще на 9,8 млрд гривень. Таким чином, загальна сума витрат на докапіталізацію Приватбанку збільшилася до 155,3 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

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