Споживання антрациту зменшилось в два рази

За 2017 рік енергетика України зменшила споживання антрациту в двічі, також планується повна відмова від антрациту в 2019 році

Протягом 2017 року Україна вдвічі зменшила споживання внтрациту. Про це під час урочистостей з нагоди Дня енергетика заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає УНН.

"Вдвічі за рік зменшили споживання антрациту. В наступному році плануємо зменшити споживання до 3,3 млн, а в 2019 році взагалі відмовитися від антрациту", — заявив Насалик.

На думку експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, Україна цього року зіткнеться з гострим дефіцитом вугілля і, щонайменше, три ТЕС будуть працювати лише на одному енергоблоці, в тому числі Трипільська.