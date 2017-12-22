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Пятница, 22 декабря 2017 16:43

"Нафтогаз" виграв Стокгольмський арбітраж проти "Газпрому"

&quot;Нафтогаз&quot; виграв Стокгольмський арбітраж проти &quot;Газпрому&quot;

Арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" за положенням "бери або плати" на $56 млрд у 2012-2017 рр

НАК "Нафтогаз України" заявляє про перемогу в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявили в компанії після отримання в п'ятницю остаточного рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.

За даними НАК, зокрема, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" за положенням "бери або плати" на $56 млрд у 2012-2017 рр. Ця частина спору була найбільшою за грошовими вимогами сторін.

У "Нафтогазі" також заявили про зниження майбутніх обов'язкових річних платежів більш ніж удесятеро відповідно до фактичних потреб компанії з імпорту газу. З урахуванням того, що перша редакція контракту передбачала річний обсяг покупки НАКом 52 млрд куб. м газу, у рішенні арбітражу цей поріг знижено до 5 млрд куб. м газу.

Крім того, арбітраж переглянув формулу контрактної ціни з урахуванням ринкових умов. "Арбітражний суд визнав недійсними кабальні положення контракту, привівши його у відповідність до ринкових європейських стандартів", — наголосили в НАК.

За розрахунками компанії, завдяки перегляду контрактної ціни "Нафтогаз" зекономив $1,8 млрд на придбаному у російської компанії в 2014-2015 рр. газі.

Арбітраж також знизив ціну газу для НАК, придбаного у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% — до $352 з $485 за 1 тис. куб. м.

Загалом позитивний ефект від рішень арбітражу "Нафтогаз" оцінює більш ніж у $75 млрд за весь термін дії контракту на поставку газу.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" і "Газпром" в червні 2014 року ініціювали арбітраж щодо перегляду та виконання контракту на купівлю-продаж природного газу, а 31 травня 2017 року одержали окреме рішення трибуналу.

Зокрема, Стокгольмський трибунал повністю відхилив вимогу "Газпрому" про стягнення з НАК коштів на підставі положенні "бери або плати" і визнав це положення недійсним з дати укладення контракту.

Крім того, повністю було скасовано заборону на реекспорт Україною газу.

Арбітраж також визнав вимогу "Нафтогазу" про перегляд контрактної ціни з урахуванням ринкових умов, зобов'язавши сторони шляхом переговорів визначити формулу ціни на газ, що має застосовуватися до поставок, починаючи з 27 квітня 2014 року, а також обсяг газу, що постачатиметься. За даними НАК, формулу ціни буде кардинально переглянуто, вона має залежати не від цін на нафтопродукти (газойль і мазут), а від ціни газу на ринку. Досягти угоди за формулою і обсягами боку так і не змогли, тому остаточне рішення ухвалено судом самостійно.

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