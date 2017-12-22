В Міністерстві фінансів досліджують можливості введення цифрових касових апаратів

Завдяки цьому знизяться витрати на традиційні РРО, а також підприємці подаватимуть меншу кількість документів, необхідних для реєстрації РРО

Міністерство фінансів розглядає можливість введення в Україні цифрових реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, інформує РБК-Україна.

Ця дозволить зменшити витрати підприємців на придбання традиційних РРО.

Бізнес отримає можливість використовувати власні комп'ютери, планшети, смартфони або інші пристрої для формування розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.

Робоча група при Мінфіні напрацювала механізм (так званий "кешбек»), який буде стимулювати покупця одержувати фіскальний чек за товар або послугу. Покупець матиме можливість перевірити його електронну копію на порталі перевірки розрахункових операцій.

Крім того, робоча група напрацювала зміни до наказу Мінфіну №547, спрямовані на лібералізацію порядку реєстрації РРО.

Зокрема, підприємці подаватимуть меншу кількість документів, необхідних для реєстрації РРО та надавати відповідні документи в електронному вигляді. Також передбачається розширення можливостей електронних сервісів ГФС при реєстрації РРО.