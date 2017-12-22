У 2018 році в Україні прибуток банків може послабитись —Fitch

У рейтиннговому агенстві пояснили, що прибуток банків України. стримуватиметься слабким зростанням ВВП, вартістю фондування і відрахуваннями до резервів

За інформацією Інтерфакс-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує вихід банків України в 2018 році на прибуткову діяльність, водночас відзначає наявність низки стримувальних факторів.

"Очищення банківського сектора України значно просунулося: проблемні кредити на сьогодні переважно визнані і банки підтримуються внесками капіталу від акціонерів. Сектор має повернутися до прибутковості в 2018 році. Водночас, на показниках позначатиметься необхідність у резервуванні, вартість фондування і обмежене зростання" , — повідомляється в прес-релізі Fitch.

Агентство відповідно зберегло "стабільний" прогноз за рейтингами банків України.

"Ми не очікуємо значного погіршення фінансових показників у більшості банків", — зазначено в прес-релізі.

Як повідомлялося, чистий прибуток платоспроможних банків в січні-вересні 2017 року становив 1,41 млрд грн. За підсумками першого півріччя поточного року банківська система демонструвала збиткову діяльність — на 1 липня за уточненими даними чистий збиток становив 1,85 млрд грн.

Чистий збиток платоспроможних банків у 2016 році становив 159,388 млрд грн.