За три квартала 2017 року в Україні зросла будівельна галузь майже на 23%

Лев Парцхаладзе повідомив про зростання об'ємів будівництва на 22,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

За підсумками січня-листопада 2017 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 84,4 млрд грн, індекс будівельної продукції по відношенню до аналогічного періоду 2016 року склав 122,5%. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу урядовця.

“За даними Державної служби статистики за 11 місяців цього року підприємства вже виконали будівельні роботи майже на 85 млрд грн. Об’єми будівництва зросли на 22,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Протягом усього 2017 року будівельна галузь демонструє стабільне зростання. Думаю, що за підсумками року результати теж будуть позитивними”, — сказав він.

У розрізі регіонів, найбільше зростання за 11 місяців продемонстрували Житомирська (145,2%), Кіровоградська (141,3%), Одеська (140,3%) області та м. Київ (131,3%). Знизили темпи будівництва у порівнянні з аналогічним періодом минулого року Волинська, Закарпатська, Луганська та Сумська області.

За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд склав 127,6%, будівель — 118%. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 74,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 15,4% та 9,8% відповідно.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За першими підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів.